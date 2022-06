Veranstaltung rückt pflegende Kinder und Jugendliche in Gmünd in den Fokus

Die Situation pflegender Kinder und Jugendlicher in Schwäbisch Gmünd steht im Fokus einer Veranstaltung, die am kommenden Donnerstag im Congress-​Centrum Stadtgarten stattfindet.

Als Sozialraumkoordinatorin Heidi Macho zum ersten Mal den Begriff „Young Carers“ hörte, ging es ihr wie vielen anderen: Sie musste zunächst einmal googeln, um die Bedeutung zu erfahren. Die Information, dass es sich hierbei um Kinder und Jugendliche handelt, die Familienangehörige pflegen bzw. sich vermehrt um diese kümmern, soll nun auch in Gmünd an die Öffentlichkeit getragen werden. Eine Stadt, in der ebenfalls einige Young Carers leben. Das hat eine anonyme Umfrage ergeben, die Sonja Hoffmann (Amt für Familie und Soziales) von Oktober bis Dezember 2021 an fünf Gmünder Schulen durchgeführt hat.





Mehr zum Ergebnis der Umfrage, zum Projekt „support #young carers“ und zu der Veranstaltung im CCS steht am Dienstag in der Rems-​Zeitung.



