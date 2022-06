Stromausfall in Mutlangen behoben

Foto: Lisa Spreckelmeyer /​pix​e​lio​.de

In Teilen von Mutlangen ist am Dienstagmorgen der Strom ausgefallen. Das teilt die EnBW ODR auf Nachfrage der Rems-​Zeitung mit. Mittlerweile wurde das Problem behoben.

Dienstag, 21. Juni 2022

Thorsten Vaas

Auch das Stauferklinikum war betroffen. „Dort müsste der Notstrom angelaufen sein“, sagt Nicole Fritz, Sprecherin der EnBW ODR und berichtet Details zu dem Vorfall. So habe um 11.05 Uhr ein Fehler im Netz zum Stromausfall zuerst in Waldstetten geführt, dann fiel auch ab 11.06 Uhr der Strom in Mutlangen aus.



„Die Gemeinde Waldstetten war nach 4 Minuten wieder versorgt, auf Grund der Störungslokalisation war Mutlangen erst ab 11.30 Uhr beziehungsweise das Krankenhaus in Mutlangen ab 11.25 Uhr wieder versorgt“, so Fritz weiter. Im Klinikum selbst war zunächst niemand für eine Stellungnahme erreichbar.







Auf störungsauskunft.de sehen sie die aktuelle Meldungen zum Stromausfall.



