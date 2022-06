Bücherei in Waldstetten feiert 100-​jähriges Bestehen

Foto: Thomas Lenz

Mit einem Festakt im Begegnungshaus und einem anschließenden Stehempfang in der Bücherei auf dem Kirchberg feierte die Katholische Öffentliche Bücherei in Waldstetten ihr 100-​jähriges Bestehen.

Mittwoch, 22. Juni 2022

Nicole Beuther

38 Sekunden Lesedauer



Begleitet wurde das Jubiläum mit einer Ausstellung von 100 bedeutenden und beliebten Büchern aus 100 Jahren. Trotz der hochsommerlichen Hitze konnte Pfarrer Dr. Horst Walter die zahlreich erschienenen Gäste im voll besetzten Begegnungshaus auf dem Kirchberg begrüßen. Musikalisch eröffnet und umrahmt wurde die Feierstunde von Nele Groß und Luisa Kühn von der Musikschule Waldstetten unter der Leitung von Manfred Fischer. In seinem Grußwort zum Bücherei-​Jubiläum fügte Pfarrer Walter dem „B“ der Bücherei zwei weitere wichtige Bedeutungen hinzu: Bücher stellten eine Beköstigung im Sinne einer guten und stärkenden Nahrung für den Geist dar. Und die Bücherei sei eine wichtige Begegnungsstätte, in der neben Beratung auch ein gutes Wort oder ein freundlicher Blick ausgetauscht werden.







Mehr zur Geschichte der Bücherei in Waldstetten am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



138 Aufrufe

153 Wörter

37 Minuten Online



Beitrag teilen