Vierte Impfung gegen die Sommerwelle

Foto: tv

Ausgerechnet zur Reisezeit ist angesichts steigender Corona-​Fallzahlen der zweite Booster im Gespräch. Die Stiko empfiehlt dies bisher nicht allgemein.

Donnerstag, 23. Juni 2022

Thorsten Vaas

26 Sekunden Lesedauer



Vor allem die Omikron-​Sublinie BA.5 beschert Deutschland steigende Corona-​Fallzahlen. Sollte man sich erneut impfen lassen, um den Sommer genießen zu können? Obwohl in einigen Monaten neue, an Omikron angepasste Impfstoffe erwartet werden? Das fragen sich so einige Menschen, deren jüngster Piks gegen Sars-​CoV-​2 schon länger zurückliegt. Bisher empfiehlt die Ständige Impfkommission (Stiko) einen zweiten Booster nur einigen Gruppen, darunter Menschen mit unterdrücktem Immunsystem, Pflegeheimbewohner, Menschen ab 70 Jahren und Personal medizinischer Einrichtungen.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



230 Aufrufe

107 Wörter

52 Minuten Online



Beitrag teilen