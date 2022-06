14-​jähriger aus Waldstetten wird vermisst

Die Polizei Würzburg bittet auch die Bevölkerung im Ostalbkreis um Mithilfe bei der Fahndung nach einem 14-​Jährigen. Dieser lebt in einer Jugendgruppe in Grombühl und ist am Dienstag nicht wie erwartet aus einem Heimaturlaub aus Waldstetten zurückgekehrt. Es gibt keine konkreten Anhaltspunkte, wo sich der Vermisste aufhalten könnte.