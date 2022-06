50. Löwenmarkt in Lorch: Festwochenende startet am Freitagabend

Foto: rz-​archiv

In Lorch steht der große Jubiläums-​Löwenmarkt bevor: Von Freitag bis Sonntag, 24. bis 26. Juni, verwandeln sich der Oria-​Platz und sein Umfeld wieder in einen Krämermarkt, der Besucher dazu einlädt, von Stand zu Stand zu schlendern und die vielfältigen Angebote der Aussteller zu entdecken.

Freitag, 24. Juni 2022

Benjamin Richter

59 Sekunden Lesedauer







Wie sich Vereine, Kindergärten und Schulen am Löwenmarkt-​Programm beteiligen und wozu die Lorcher Hobbykünstler mit ihrer Ausstellung anregen wollen, das und noch mehr erfahren Leser in der Sonderseite „50. Lorcher Löwenmarkt“ aus der Rems-​Zeitung vom 24. Juni. Die komplette Ausgabe der Rems-​Zeitung gibt es online auch im iKiosk.

Ein Bühnenprogramm und einen Festumzug wird es ebenso wieder geben wie eine Oldtimerausstellung sowie musikalische Unterhaltung und Bewirtung durch die ortsansässigen Vereine.Ihrem ersten Fassanstich blickt unterdessen Bürgermeisterin Marita Funk entgegen, die seit dem Jahr 2020 im Lorcher Rathaus auf dem Chefsessel sitzt: Sie hofft, den Zapfhahn mit zwei bis drei gut platzierten Schlägen zu treffen um auf diese Weise am Freitag, den 24. Juni, um 19.30 Uhr für einen gelungenen Auftakt des Lorcher Löwenmarkts sorgen zu können.Organisiert von den Lorcher Vereinen, dem Stadtverband Kultur und dem ansässigen Gewerbe, nimmt damit ein buntes Festwochenende seinen Anfang. Die Gewerbeschau des Handelsvereins in der Innenstadt lädt Besucher am Samstag und Sonntag jeweils von 11 bis 17 Uhr zum Bummeln und Stöbern ein. Darüber hinaus beteiligen sich einige der örtlichen Geschäfte an einem verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 17 Uhr.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



548 Aufrufe

237 Wörter

4 Stunden Online



Beitrag teilen