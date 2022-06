Aquarelle, Textilien, Beton-​Deko und Co. beim Kunstmarkt in Böbingen

Foto: Gemeinde Böbingen

Mit 28 teilnehmenden Kunstschaffenden wagt sich der Kunstmarkt im Park am alten Bahndamm in Böbingen diesmal in eine neue Dimension vor: Noch nie zuvor waren so viele Aussteller mit von der Partie.

Freitag, 24. Juni 2022

Benjamin Richter

1 Minute 2 Sekunden Lesedauer



Größer, bunter, inspirierender – beim Kunstmarkt in Böbingen verschieben sich an diesem Wochenende im Vergleich zur letztjährigen Ausgabe die Dimensionen.

Stellten damals noch 15 Kunstschaffende ihre Erzeugnisse im Park am alten Bahndamm aus, werden für diesen Samstag, den 25., und Sonntag, 26. Juni, insgesamt 28 Aussteller für den Markt erwartet, der in seiner zwölften Auflage zum zweiten Mal im Freien stattfindet.

Die Teilnehmer, erklärt Christine Bart von der Gemeindeverwaltung Böbingen, reisten aus der gesamten Raumschaft Ostwürttemberg an und präsentierten Schönes und Nützliches aus allen Gewerken.

„Manche arbeiten mit Stoff, andere mit Holz oder Metall und wieder andere mit Beton“, schildert sie. Aus dem für Kunstarbeiten eher ungewöhnlichen Baustoff lasse einer der Aussteller Deko-​Elemente für den Garten entstehen.

Der Eintritt ist an beiden Tagen frei. „Es ist uns wichtig, dass alle Interessierten die Möglichkeit bekommen, den Kunstmarkt zu besuchen“, betont Bart. Davon profitierten auch die Aussteller.

Das bunte Markttreiben beginnt am Samstag um 14 Uhr und endet um 19 Uhr, um sonntags um 11 Uhr erneut zu starten. Offizieller Schluss ist dann am Sonntag um 18 Uhr.







Die Sonderseite „Kunstmarkt in Böbingen“ liefert am 24. Juni in der Rems-​Zeitung weitere Informationen zu den Ausstellern, zum Veranstaltungsort und zu der Bewirtung, die von einer Schulklasse übernommen wird. Im iKiosk ist die komplette Ausgabe der Rems-​Zeitung ebenfalls erhältlich.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



245 Aufrufe

250 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen