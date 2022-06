Fest-​Wochenende zu 50 Jahren Sportverein Lautern steht bevor

Foto: SV Lautern

Der Sportverein Lautern feiert sein 50-​jähriges Bestehen am Samstag, 25., und Sonntag, 26. Juni, mit einem Festwochenende in seinem Vereinsheim. Ab 20 Uhr bringt das Duo Peter & Henry am Samstagabend bei freiem Eintritt „gelebte Popmusik“ zu Gehör.

Freitag, 24. Juni 2022

Benjamin Richter

1 Minute 6 Sekunden Lesedauer



Der Sonntag steht beim SV Lautern dann unter dem Motto „Brot und Spiele“. Von 9 bis 18 Uhr werden zahlreiche sportliche Aktionen von und für Jung und Alt geboten.

Parallel dazu deckt der Verein die Tische zum Weißwurstfrühstück, das um 10 Uhr beginnt. Zum anschließenden Mittagstisch dürfen sich Besucher auf die Begleitung durch den Musikverein Lautern freuen.

Bevor der SV Lautern am 26. Mai 1972 gegründet wurde, hatte es in dem Ort noch keinen Sportverein gegeben. Zum Fußballspielen gingen die Lauterner in die benachbarten Vereine, weil es bis dahin für eine eigene Mannschaft nicht gereicht hatte.

Doch an jenem 26. Mai traten 32 sport– und fußballbegeisterte Männer – eine Frau war nicht zugegen – im Saal des Gasthauses „Krone“ zusammen, um einen neuen Verein aus der Taufe zu heben.

Die Fußballabteilung blieb im ersten Jahr die einzige Abteilung des SV Lautern, doch schon bald sollte der Weg zum Breitensportverein eingeschlagen werden.





In der Sonderseite „50 Jahre Sportverein Lautern“ liefert die Rems-​Zeitung am 23. Juni weitere Informationen zur ereignisreichen Geschichte der verschiedenen Abteilungen des SVL sowie dazu, wie Vorstandssprecher Stephan Schmid die Willkommenskultur des Vereins bewertet. Die komplette Ausgabe der Rems-​Zeitung gibt es online auch im iKiosk.

Sport und Musik stehen am Samstag ab 13 Uhr auf dem Programm, wenn der Kinder-​Cup steigt. Außerdem werden Fußballspiele von der E-​Jugend über die Mädels bis zur AH ausgetragen.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



175 Aufrufe

265 Wörter

57 Minuten Online



Beitrag teilen