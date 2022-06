GOA-​Deponie Ellert nach Brand geschlossen

Die Mülldeponie Ellert bei Mögglingen ist nach dem Brand am Freitagmorgen geschlossen. Wann ist wieder geöffnet?

Freitag, 24. Juni 2022

Thorsten Vaas

Zahlreiche Kunden aus dem Kreis, die ihren Müll am Freitagmorgen auf dem Wertstoffhof Ellert entsorgen wollten, mussten wieder umdrehen. Denn in der Nacht wütete auf der Deponie Ellert ein Feuer. Noch immer sind Feuerwehren mit Löscharbeiten beschäftigt. Teile der Halle stürzten bereits ein.Wie die GOA online mitteilt, soll der Wertstoffhof am Samstag, 25. Juni, wieder öffnen können, die komplette Betriebsstätte am Montag, 27. Juni.

