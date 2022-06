JVA Gotteszell in Gmünd: Sibylle von Schneider ab 1. Juli im Ruhestand

Foto: nb

38 Jahre hat Sibylle von Schneider im Vollzug gearbeitet, davon 36 Jahre in der JVA Gotteszell. Am 1. Juli tritt die Leiterin der einzigen Vollzugsanstalt für Frauen in Baden-​Württemberg in den Ruhestand. Eines ist gewiss: Langweilig wird es der Juristin nicht.

Freitag, 24. Juni 2022

Nicole Beuther

41 Sekunden Lesedauer







Über von Schneiders Arbeit in der JVA Gotteszell, die durchaus schöne Momente bereithielt, berichtet die RZ in der Freitagausgabe.



Das Bedürfnis, einen Interessensausgleich schaffen zu wollen, hatte Sibylle von Schneider schon zu Schulzeiten – zunächst war sie Klassensprecherin, später einige Jahre Schülersprecherin. Der Wunsch, ein klein wenig für Gerechtigkeit auf der Welt zu sorgen, war dann auch ausschlaggebend für die Wahl des Studiums: Jura. An eine Tätigkeit in einer Justizvollzugsanstalt dachte sie damals aber noch nicht. Von Schneider liebäugelte vielmehr mit einem Job bei Gericht; „ich wollte Zivilrichterin werden“. Ein Kommilitone war es, der sie nach Ende des Referendariats auf eine Stelle bei der JVA in Bruchsal aufmerksam machte. Eine Arbeit, die seiner Ansicht nach perfekt zu von Schneider passte. Er sollte recht behalten.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



585 Aufrufe

166 Wörter

2 Stunden Online



Beitrag teilen