Kikife in Traumpalast und Brazilkino: Gmünds Filmfestival für die ganze Familie

Das 29. Internationale Kinderkinofestival in Schwäbisch Gmünd bietet noch bis 29. Juni eine große Auswahl an Kinder– und Jugendfilmen – und für junge Talente die Chance zum Mitmachen, vor wie hinter der Kamera und auch in der Jury.

Freitag, 24. Juni 2022

Benjamin Richter

Im Kinosaal sitzen dann auch die Kinder-​, Fach– und Filmkritikerjurys, die sich alle sieben Wettbewerbsfilme ansehen und am Samstag, 25. Juni, um 17 Uhr im Rahmen der großen Kikife-​Gala ihren jeweiligen Gewinnerfilm verkünden werden.

Darüber hinaus werden die Gewinnerfilme 2021 mit dem „Preis der Kreissparkasse Ostalb“ ausgezeichnet, und die Workshops des diesjährigen Festivals präsentieren ihre Ergebnisse. Highlight sind die Premieren von Trickfilm und Kurzfilm. Der Eintritt zur Gala ist frei.

Die kleinen und großen Festivalgäste dürfen sich außerdem am Freitag, 24. Juni, um 14.30 Uhr im Traumpalast auf „Lauras Stern“ freuen – mit der Hauptdarstellerin Emilia Kowalski.





Die Sonderseite „Kikife — 29. Internationales Kinderkinofestival Schwäbisch Gmünd“ verrät am 22. Juni in der Rems-​Zeitung, welche weiteren Filme und Programmpunkte die Festival-​Macher für die nächsten Tage nach Schwäbisch Gmünd geholt haben. Die komplette Ausgabe der Rems-​Zeitung gibt es online auch im iKiosk.

Ein Filmfestival für die ganze Familie: Noch bis 29. Juni lädt das Internationale Kinderkinofestival Schwäbisch Gmünd in den Traumpalast und das Brazilkino ein. Im Mittelpunkt stehen die Festivalgäste, bekannte Gesichter aus der Kinobranche und eine große Auswahl aktueller Kinder– und Jugendfilme.

