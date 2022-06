Mutlanger Dorffest: Party-​Programm von Italo-​Pop bis Rock’n’Roll

Foto: rz-​archiv

Das zweitägige Dorffest in Mutlangen kehrt dieses Wochenende mit viel Programm aus der Corona-​Pause zurück. Der Fassanstich durch Bürgermeisterin Stephanie Eßwein erfolgt am Samstagnachmittag.

Freitag, 24. Juni 2022

Benjamin Richter

1 Minute 2 Sekunden Lesedauer



Die Vorfreude ist riesig in Mutlangen, denn in diesem Jahr bringt nach einer langen Durststrecke während der Corona-​Pandemie am Samstag und Sonntag, 25. und 26. Juni, das Dorffest endlich wieder Leben in die Straßen.

Das Fest wird am Samstag, 25. Juni, um 14.45 Uhr mit dem zünftigen Fassanstich durch Bürgermeisterin Stephanie Eßwein eröffnet. Auf zwei Showbühnen erwartet die Besucher anschließend ein abwechslungsreiches und vielfältiges Programm mit diversen Highlights.

Am Dorffest-​Abend wird ab 19 Uhr die Italo-​Formation „Due piu due“ ihr Bestes geben. „Due piu due“, was übersetzt so viel heißt wie „zwei plus zwei“, spielen italienische Hits von A wie Adriano Celentano bis Z wie Zucchero.

Der Sonntag ist Familientag beim Dorffest: Neben musikalischen Programmpunkten werden weitere Darbietungen von den örtlichen Vereinen präsentiert. Auch die Kleinsten der Gemeinde geben im Rahmen von verschiedenen Aufführungen der beiden örtlichen Kindergärten eine Kostprobe ihres Könnens.

Laut wird es dann noch einmal mit „The Ponycars“ aus der Gemeinde Leinzell. Sie garantieren eine besondere Rock’n’Roll-Show, die alle Gäste und Zuhörer am Sonntagabend ab 18 Uhr mit lässigem Rock’n’Roll auf eine musikalische Zeitreise entführen wird.





In der Sonderseite „19. Dorffest in Mutlangen“ gibt es am 24. Juni in der Rems-​Zeitung weitere Informationen zum Programm des Fests und zu den auftretenden Bands und teilnehmenden Gruppen und Vereinen. Die komplette Ausgabe der Rems-​Zeitung gibt es online auch im iKiosk.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



224 Aufrufe

249 Wörter

35 Minuten Online



Beitrag teilen