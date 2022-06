TV Wißgoldingen: Ganz besondere Stuifenläufe

Foto: TV Wißgoldingen

Am Samstag, 2. Juli, veranstaltet der TV Wißgoldingen die Jubiläumsausgabe seiner traditionellen Laufveranstaltung. Zum 70. Mal werden ab 15 Uhr die Stuifenläufe ausgetragen. Online-​Anmeldungen sind noch bis zum kommenden Freitag möglich.

Freitag, 24. Juni 2022

Alex Vogt

39 Sekunden Lesedauer



Der TVW hat gleich drei ganz besondere Anlässe, um die Stuifenläufe zu einem ganz besonderen Event werden zu lassen. So feiert der TVW in diesem Jahr sein 125-​jähriges Vereinsjubiläum vom Vorjahr nach. Dazu kommt ein runder Geburtstag: Die Stuifenläufe finden dieses Jahr in der 70. Auflage statt. Somit zählen sie zu den ältesten Läufen in Süddeutschland. Zu guter Letzt feiert die Gemeinde Waldstetten dieses Jahr „50 Jahre Eingemeindung Waldstetten-​Wißgoldingen“.

Der TVW ermöglicht eine unverbindliche Online-​Anmeldung bis Freitag, 1. Juli. Einzelheiten sind unter www​.tv​-wiss​goldin​gen​.de oder www​.stu​ifen​laeufe​.de ersichtlich. Selbstverständlich sind auch Nachmeldungen vor Ort möglich.





Auf welchen Strecken am 2. Juli gelaufen wird und warum es zusätzlich dazu noch eine Sonderwertung geben wird, lesen Sie im Vorbericht von Markus Bader in der Rems-​Zeitung vom 25. Juni.







Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



97 Aufrufe

158 Wörter

18 Minuten Online



Beitrag teilen