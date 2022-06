100 Jahre Liederkranz Waldstetten

Fotos: Gerhard Nesper

Mit einem Gottesdienst in der St. Laurentius-​Kirche begann am Sonntag der Festakt zum 100– jährigen Jubiläum des Liederkranzes Waldstetten.

Sonntag, 26. Juni 2022

Gerhard Nesper

37 Sekunden Lesedauer



Gegründet wurde der Verein im Jahre 1921, als ein paar junge Männer, überwiegend ehemalige Mitglieder des Gesangvereins Cäcilia, beschlossen, einen neuen Gesangverein ins Leben zu rufen und ihm den Namen „Liederkranz Waldstetten“ zu geben. Heute zählt der Verein 174 Mitglieder, davon 109 aktive Sängerinnen und Sänger, die sich aufteilen in den Gemischen Chor, den Männerchor und den Gospelchor “All voices“. Von Beginn an stand die Musik und die Kultur sowie das zwanglose Zusammensein aller Generation im Mittelpunkt des Vereins. Am Sonntag fand mit einer coronabedingten einjährigen Verspätung der Festakt zum 100-​jährigen Jubiläum statt. Nach dem Gottesdienst, der von Pfarrer Dr. Horst Walter unter Mitwirkung der drei Chöre des Liederkranzes zelebriert wurde, marschierten die Festteilnehmer unter musikalischen Begleitung des Spielmannszugs der Waldstetter Feuerwehr und Fahnenabordnungen mehrerer Vereine gemeinsam zur Stuifenhalle.

