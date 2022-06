Autofahrer übersieht 29-​Jährigen auf Motorrad und verletzt ihn leicht

Foto: rz-​archiv

Zu einem Unfall mit einem leicht verletzten Motorradfahrer ist es am Samstagnachmittag in Durlangen, an der Kreuzung von Gmünder und Zimmerbacher Straße, gekommen.

Sonntag, 26. Juni 2022

Benjamin Richter

23 Sekunden Lesedauer



Wie die Polizei mitteilt, hat der 73 Jahre alte Autofahrer den 29-​Jährigen auf dem Motorrad kurz nach 17 Uhr am Samstag übersehen. Der Biker befuhr zu diesem Zeitpunkt gerade die Gmünder Straße, als der Autofahrer in der Zimmerbacher Straße wendete und einen Zusammenstoß im Kreuzungsbereich verursachte. Dabei verletzte sich der Motorradfahrer zum Glück nur leicht. Von dem Unfall bleibt zudem ein nicht unerheblicher Sachschaden von rund 10.000 Euro zurück.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



246 Aufrufe

93 Wörter

56 Minuten Online



Beitrag teilen