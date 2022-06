Böbinger Kunstmarkt lockt rund 1200 Besucher in Park am alten Bahndamm

Fotos: Amelie Kurz

Die vielen Interessierten sorgen am Wochenende für ordentlichen Umsatz bei den Ausstellern auf dem Kunstmarkt in Böbingen. Bei einigen der teilnehmenden Künstler führten die Pandemie oder der Zufall dazu, dass sie nun zeichnen oder drechseln. Ein Bericht mit Bildergalerie.

Sonntag, 26. Juni 2022

Benjamin Richter

1 Minute 1 Sekunden Lesedauer



Zu den neuen Gesichtern unter den Ausstellern in Böbingen zählt Stephanie Frey von „Steffisfreyzeitdesign“. „Durch die Corona-​Pandemie und die Tatsache, dass wieder mehr Zeit für andere Dinge blieb, habe ich mein altes Hobby, das Zeichnen, wieder neu für mich entdeckt“, so Frey. Schließlich seien es Freundinnen gewesen, die sie dazu animiert hätten, das Kartenzeichnen weiter auszubauen und diese dann auch zu verkaufen.





Woher die Aussteller auf dem Böbinger Kunstmarkt in diesem Jahr anreisten und wie ein ehemaliger Bankkaufmann das Drechseln von Kugelschreibern für sich entdeckte, lesen Sie am 27. Juni in der Rems-​Zeitung.



„Mit 30 Künstlern, verteilt auf 28 Stände, haben wir dieses Jahr so viele Aussteller wie noch nie“, so Christine Bart von der Gemeinde Böbingen, die den Kunstmarkt organisiert. Vergangenes Jahr wurde der beliebte Markt zum ersten Mal im Park am alten Bahndamm ausgerichtet. „Das kam bei den Künstlern und den Besuchern sehr gut an“, erklärt Bart.Das bestätigen Jeanette Seyfried und Marleen Hörmann von Ellitrütonen und Cutmoiselle, die seit fünf Jahren Selbstgenähtes und Geplottetes auf dem Markt verkaufen. „Wir sind jedes Jahr gerne hier und genießen die nette und familiäre Atmosphäre“, so Seyfried. Zudem sei es die Vielseitigkeit an Kunsthandwerk, die dem Markt in Böbingen einen besonderen Charme verleihe, findet Hörmann.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



526 Aufrufe

244 Wörter

2 Stunden Online



Beitrag teilen