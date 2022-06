Feuriges Mittsommer-​Spektakel in Frickenhofen

Bei der Sonnwendfeier im Gschwender Ortsteil Frickenhofen sind am Samstagabend schon früh alle Bierbänke besetzt. Nach dem Zug aus rund 150 Fackeln wird der große Holzstapel von der Feuerwehr angezündet.

Wann genau das Spektakel das erste Mal stattfand, weiß der der langjährige Ortskommandant Kurt Sturm nicht aus dem Stegreif zu beantworten. Vermutlich war das in den 1980er Jahren. Aus bescheidenen Anfängen wuchs die Veranstaltung, teils wurde sogar ein Festzelt aufgestellt, und auch der Holzstapel wurde von Jahr zu Jahr größer. Dieser Aufwand hatte sich allerdings kaum ausgezahlt, deshalb ging es wieder zurück zur Hocketse unter freiem Himmel.

Auf einer Wiese waren Biertischgarnituren für rund 300 Besuchern aufgebaut und die Plätze ab 19 Uhr schon voll besetzt. Zum Glück für die Veranstalter war am Vortag heftiger Regen niedergegangen, was die Gefahr durch Funkenflug deutlich reduzierte.





„Wohltätig ist des Feuers Macht, wenn sie der Mensch bezähmt, bewacht.“ Und faszinierend dazu, könnte man Friedrich Schillers Worten hinzufügen. Am Samstagabend veranstaltete die Feuerwehr Frickenhofen eine Sonnwendfeier beim Wanderparkplatz Hohentannen, und diese Veranstaltung zog, nach vierjähriger Pause, Hunderte von Zuschauern an.

