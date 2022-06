Kliniken Ostalb laden am Dienstagabend zum Bürgerdialog ein

Um das Zukunftskonzept der Kliniken geht es bei einer Online-​Veranstaltung am 28. Juni um 19 Uhr. Dabei soll es Informationen zum aktuellen Stand der Planung und Antworten auf die Fragen der Bürgerinnen und Bürger geben, wie eine Mitteilung ankündigt.

Fragen können vorab per E-​Mail an zukunftskonzept@​kliniken-​ostalb.​de oder während der Konferenz gestellt werden. Um per Videokonferenz teilzunehmen, wählen sich Interessierte mit PC, Tablet oder Smartphone ein und stellen über den Chat ihre Fragen an die Expertinnen und –experten.

Es ist lediglich die Angabe eines Namens sowie einer E-​Mail-​Adresse notwendig, beides wird laut Mitteilung der Kliniken weder gespeichert noch veröffentlicht. Der Link zur Konferenz ist auf der Seite der Kliniken Ostalb unter kliniken​-ostalb​.de/​z​u​k​u​n​f​t​s​k​o​nzept bereitgestellt.

Ebenfalls auf der Homepage der Kliniken Ostalb ist der Link zum Livestream zu finden, über den Nutzer die Vorträge und den anschließenden Austausch mit einem Klick mit Bild und Ton verfolgen können. Um per Telefon teilzunehmen, können sich Interessierte unter der Nummer 06196/​7819736 einwählen. Der Zugangscode lautet 2742 492 3389. Es ist keinerlei Angabe von persönlichen Daten notwendig.





Welche Experten den Interessierten am Dienstagabend Rede und Antwort stehen und wer die Veranstaltung eröffnen wird, lesen Sie am 27. Juni in der Rems-​Zeitung.



