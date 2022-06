Brand in Gmünd wurde schnell gelöscht

Foto: Johannes Zimmermann

Rasch gelöscht war ein Balkonbrand am Montagabend in der Werrenwiesenstraße in Gmünd.

Montag, 27. Juni 2022

Nicole Beuther

11 Sekunden Lesedauer



Nachbarn, die den Brand in dem Mehrfamilienhaus bemerkt hatten, halfen, ihn zu löschen. Sehr schnell war auch die Feuerwehr mit mehreren Einsatzkräften vor Ort, so dass der Brand schnell unter Kontrolle war.

