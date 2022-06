GOA-​Brand: Polizei geht von Selbstentzündung des Mülls aus

Foto: hs

Die Polizei hat die Brandermittlungen bei der GOA im Recycling-​Zentrum Ellert abgeschlossen. Der Brand ist wohl durch Selbstentzündung des Müll entstanden. Sowohl Blitzschlag als auch Brandstiftung scheiden aus.

Montag, 27. Juni 2022

Gerold Bauer

Auf rund zwei Millionen Euro taxieren die Brandermittler des Polizeipräsidium Aalen den Sachschaden, der beim Brand auf der Mülldeponie Ellert in der Nacht zum Samstag entstanden war. Die Brandermittlungen sind aus polizeilicher Sicht bereits abgeschlossen.Zwar gab es in jener Nacht ein heftiges Gewitter, aber weil der Brand schon vorher entdeckt wurde, konnte Blitzschlag sofort ausgeschlossen werden. Es haben sich bei der Begutachtung des Brandherds laut Aussage von Polizeisprecher Bernd Märkle auch keinerlei Hinweise auf Brandstiftung ergeben. Selbstentzündung von Müll komme aufgrund der Mischung (Spraydosen, Batterien, Gärwärme etc. ) öfters vor, so Märkle, werde in der Regel aber schnell bemerkt und dann schon im Keim gelöscht.

