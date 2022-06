Kliniken: Mutlanger und Gmünder Gemeinderäte sollen Position beziehen

Die Gemeinderäte von Gmünd und Mutlangen befassen sich an diesem Mittwoch in einer gemeinsamen Sitzung mit der Zukunft der Kliniken Ostalb. Am Ende soll ein gemeinsames Papier stehen. Vermutlich mit einem Bekenntnis zum Stauferklinikum.

Es war im September 2017, als in Aalen die Alarmglocken geschrillt haben. Da hieß es, die Kinderkliniken würden zusammengelegt. Und intern sei die Entscheidung bereits zugunsten Mutlangens gefallen. Der Aufschrei war riesengroß. Und der damalige Landrat Klaus Pavel ruderte zurück. Die Kinderkliniken in Aalen und Mutlangen blieben erhalten. Und von der Schwerpunktbildung und Spezialisierung der zu den Kliniken Ostalb fusionierten drei Krankenhäuser in Aalen, Mutlangen und Ellwangen war von heute auf morgen kaum noch die Rede.





Aus der Klinikfusion, von der sich die Verantwortlichen so viel versprochen hatten, ist nichts geworden. Im Gegenteil. Das Defizit ist auf mehr als 20 Millionen Euro gewachsen und das Personalproblem verschärft sich weiter. Geht es nach der Landkreisverwaltung, wird es daher künftig keine drei Kliniken mehr im Ostalbkreis geben.







Deshalb sollen der Mutlanger und der Gmünder Gemeinderat jetzt ein gemeinsam getragenes Papier verabschieden. Mehr dazu lesen Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung.



