TV Straßdorf: Erster Bezirksliga-​Aufstieg vor 50 Jahren

Fotos: Vogt, Scherrenbacher

Vor genau 50 Jahren sind die Fußballer des TV Straßdorf erstmals in der Vereinsgeschichte in die mit der heutigen Bezirksliga vergleichbare A-​Klasse aufgestiegen. Am vergangenen Freitag traf sich die damalige Meistermannschaft, um in Erinnerungen zu schwelgen.

Dienstag, 28. Juni 2022

Alex Vogt

50 Sekunden Lesedauer



Am kommenden Wochenende feiert der TV Straßdorf mit einem Sommerfest das 100-​jährige Bestehen seiner Fußballabteilung. Ausgerechnet in diesem außergewöhnlichen Jubiläumsjahr sind die Straßdorfer Fußballer um Trainer Manuel Doll mit zwei Siegen gegen die Sportfreunde Fleinheim und den TSV Hüttlingen über die Relegation in die Bezirksliga aufgestiegen. Und haben damit heuer das wiederholt, was in Straßdorf vor exakt 50 Jahren erstmals gelungen war.

Neben dem 50-​jährigen Jubiläum der Fußballer wurde mit der Einweihung des neuen Sportplatzes 1972 ein besonderer Meilenstein für den Verein und den Gmünder Stadtteil gefeiert. Auch in sportlicher Hinsicht glückte Historisches mit der Meisterschaft in der B-​Klasse und dem erstmaligen Aufstieg in die A-​Klasse. Seit zehn Jahren trifft sich die Traditionself des TV Straßdorf, die fast nur aus Straßdorfern besteht, immer einmal im Jahr. So auch am vergangenen Freitag beim Stadtwirt in Straßdorf.







Was die Straßdorfer Meistermannschaft vor 50 Jahren ausgemacht hat und mehr über diesen Titelgewinn in der Saison 1971/​72 lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 29. Juni.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



481 Aufrufe

201 Wörter

2 Stunden Online



Beitrag teilen