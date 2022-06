Erdgas – der Stoff, der die Wirtschaft am Laufen hält

Russland liefert weniger Gas, das jedoch für Deutschlands Energieversorgung zentral ist. Es droht ein harter Winter

Mittwoch, 29. Juni 2022

Alexander Gässler

Zu Beginn des Sommers bereits an den Winter denken – das ist nicht gerade das, wonach den Deutschen jetzt zumute sein dürfte. Notwendig ist es gleichwohl. Denn auf das Land kommen schwierige Monate zu, die möglicherweise sogar mit großen Entbehrungen einhergehen werden. Denn in Deutschland wird Erdgas knapp. Es ist offen, ob es gelingt, bis zum Beginn der kalten Jahreszeit die Speicher zu füllen und so einigermaßen durch den Winter zu kommen.







Wie Experten die Lage einschätzen, wie die deutschen Gasspeicher momentan gefüllt sind und Vieles mehr, lesen Sie im iKiosk der Rems-​Zeitung.



