Mutlangen und Gmünd lehnen ein Zentralklinikum auf der grünen Wiese ab

Foto: Kliniken Ostalb

Die Mutlanger und die Gmünder Gemeinderäte bekennen sich zum Stauferklinikum und formulieren sieben Punkte, die sie in der weiteren Debatte um die Zukunft der Kliniken Ostalb für essenziell halten. Zudem sollen sich die drei Krankenhäuser jetzt endlich spezialisieren.

Mittwoch, 29. Juni 2022

Alexander Gässler

Wie sich die anderen Fraktionen positioniert haben und was in den sieben Punkten gefordert wird, lesen Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.



Klarer hätte das Bekenntnis zum Stauferklinikum kaum ausfallen können. Von insgesamt 72 Gemeinderäten waren 63 anwesend. Alle stimmten für die gemeinsame Erklärung, die auch ein klares Bekenntnis zum Mutlanger Stauferklinikum ist. Für die Gmünder CDU geht es zuallererst um die optimale Behandlung der Patientinnen und Patienten. Und, betonte Fraktionsvorsitzender Alfred Baumhauer: „Das leistet das Stauferklinikum bereits.“

