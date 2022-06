Gartenlaube in Lindach in Brand geraten

Gegen 20.30 Uhr wurde der Rettungsleitstelle am Freitag offenbar ein Dachstuhlbrand in Lindach gemeldet. Entsprechend rückte die Feuerwehr mit großem Aufgebot aus, weil ja in solchen Fällen immer die Gefahr besteht, dass sich noch Menschen im Gebäude befinden, die so schnell wie möglich gerettet werden müssen. Vor Ort stellte sich dann allerdings eine etwas andere Sachlage dar.

Freitag, 03. Juni 2022

Gerold Bauer

Nicht der Dachstuhl brannte, sondern eine kleine Gartenlaube. Personen wurden durch das Feuer nicht verletzt und waren auch nicht gefährdet. Die Feuerwehr hatte den Brand laut Aussage der Polizeidirektion Aalen recht schnell im Griff.





Sobald nähere Details bekannt sind, werden wir den Text hier selbstverständlich aktualisieren!



