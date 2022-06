Gmünd: Maren Schmohl neue HfG-​Rektorin

Der Senat und der Hochschulrat haben Maren Schmohl zur neuen Rektorin der Hochschule für Gestaltung in Schwäbisch Gmünd gewählt. Sie hat sich gleich im ersten Wahlgang durchgesetzt.

Freitag, 03. Juni 2022

Maren Schmohl studierte Amerikanistik an der Eberhard-​Karls-​Universität Tübingen. Nach verschiedenen Tätigkeiten an der Merz-​Akademie in Stuttgart wurde sie 2008 Mitglied der Hochschulleitung. Im Jahre 2014 ist sie dort zur Prorektorin und 2021 zur Rektorin gewählt worden.







Im Rahmen ihrer Tätigkeit koordinierte sie EU-​geförderte Projekte, begleitete den Aufbau eines internationalen Masterstudiengangs sowie eines Qualitätssicherungssystems für Programmakkreditierungen und die institutionelle Akkreditierung durch den Wissenschaftsrat.





Zudem ist Maren Schmohl Gründungsmitglied von EQ-​Arts, einer internationalen Agentur für Qualitätssicherung für künstlerische Hochschulbildung und Mitglied des Representative Board von ELIA (European League of the Institutes of the Arts), einem internationalen Netzwerk für künstlerische Hochschulen.





Das Hochschulgesetz sieht vor, dass die Position der Rektorin oder des Rektors für sechs bis acht Jahre neu auszuschreiben ist. In einem Findungsverfahren hat sich eine Findungskommission mit einer Vielzahl von Bewerbungen auseinandergesetzt, Gespräche geführt und dem Wahlgremium, welches aus Senat und Hochschulrat besteht, zwei Kandidatinnen als Wahlvorschlag vorgelegt.







Maren Schmohl wurde im ersten Wahlgang mit einer klaren Mehrheit von den Mitgliedern des Hochschulrats und des Senats gewählt. Klaus Moser, Vorsitzender des Hochschulrats, gratulierte und wünschte ihr Erfolg in der Amtsführung.





Maren Schmohl sprach ihren Dank für die Wahl aus und äußerte, dass die Wahl ins Leitungsteam der Hochschule für sie eine große Freude und Ehre ist.





Rektor Prof. Ralf Dringenberg dankte ebenfalls den Wahlgremien für die geleistete Arbeit und wünschte der neu gewählten Rektorin alles Gute. Er selbst wird mit Amtsantritt von Maren Schmohl die Hochschule verlassen.

