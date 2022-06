Klinik-​Pläne: Dreh– und Angelpunkt ist die Versorgung in Notfällen

Die Führungsriege der Kliniken des Ostalbkreises inklusive der Personalvertretung machten in ihrem Bericht im Gmünder Gemeinderat deutlich, dass man zum Handeln gezwungen sei und man auch für Zwischenlösungen das große Ziel im Visier haben müsse. Die wohl wichtigste Botschaftvon Prof. Dr. Ulrich Solzbach: „Die Versorgung in Notfällen sehe ich nicht gefährdet!“ Kernproblem sei der bereits bestehende, sich in Zukunft noch verschärfende Personalmangel.

Freitag, 03. Juni 2022

Das Thema „Klinik“ bewegt die Menschen – insbesondere dann, wenn sie sich darüber Sorgen machen, ob in Zukunft die wohnortnahen medizinischen Angebote und vor allem die schnelle Versorgung in Notfällen noch in vollem Umfang zur Verfügung stehen. Entsprechend ausführlich – rund drei Stunden lang – dauerte die Information darüber, warum Veränderungen in der Kliniklandschaft im Ostalbkreis anstehen.





Lesen Sie in der Rems-​Zeitung am 3. Juni, mit welchen Argumenten die Klinikverwaltung im Gmünder Gemeinderat ihre Absichten begründete!



