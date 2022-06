Pfingstmontag ist Mühlentag: Diese Ausflugsziele locken in der Region

Foto: Fliegergruppe Schwäbisch Gmünd

Wer für das lange Pfingstwochenende noch nach Tipps für einen Ausflug sucht, hat die Qual der Wahl: Auf dem Hornberg steigt das Hallenfest der Fliegergruppe, in Metlangen das Pfingstfest der Schützen, und auch mehrere Mühlen in der Ostalb-​Region locken mit Aktivitäten und Programm.

Freitag, 03. Juni 2022

Benjamin Richter

1 Minute 17 Sekunden Lesedauer



Am kommenden Pfingstsonntag und –montag, 5. und 6. Juni, ist es wieder so weit: Nach zwei Jahren pandemiebedingtem Ausfall ist das Hallenfest der Fliegergruppe Schwäbisch Gmünd e.V. zurück auf dem Hornberg. Es wird wieder knusprige Göggele und Schweinebraten mit hausgemachtem Kartoffel– und Krautsalat geben, zudem allerlei Würstchen, Crêpes und das mit hausgebackenen Spezialitäten bestückte Kuchenbüfett. Wer selbst in einem Segelflugzeug Platz nehmen will, hat in der Flugzeugausstellung Gelegenheit dazu.

Zugleich geht es nach langer Pause auch im Schützenhaus Metlangen-​Reitprechts wieder los. Die Schützen veranstalten ihr bewährtes Pfingstfest und laden alle recht herzlich dazu ein. Beginn ist am Samstag um 18 Uhr, am Sonntag startet der Festbetrieb um 10.30 Uhr. Mittagessen gibt es ab 11.30 Uhr, ebenso am Montag.

In der Voggenbergmühle, der einzigen noch produzierenden Mühle am Mühlenwanderweg im Schwäbisch-​Fränkischen Wald, mahlt der Müller Bernd Meyer bereits in der vierten Generation Getreide aus der Region für die Region. Am Pfingstmontag, den 6. Juni, findet in der Voggenbergmühle im Rahmen der Gläsernen Produktion der Mühlentag statt.

Und im Künstlercafé in der Klingenmühle wird Gastfreundschaft großgeschrieben. Am Pfingstwochenende wird einiges geboten: So findet am Samstag von 10 bis 13 Uhr ein Kunstbrunch mit musikalischen Darbietungen statt, und am Sonntag gibt es von 13 bis 18 Uhr ein Kinderevent. Am Montag, dem Mühlentag, dürfen sich Besucher auf Live-​Musik von „Tom, Lisa und Bine“ und den „Streetlife Serenades“ freuen.







In der Sonderseite „Freizeittipps für die Pfingsttage“ finden Leser am 4. Juni in der Rems-​Zeitung weitere Informationen zu den Angeboten der Mühlen und Vereine am Wochenende. Die komplette Ausgabe der Rems-​Zeitung gibt es online auch im iKiosk.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



358 Aufrufe

310 Wörter

2 Stunden Online



Beitrag teilen