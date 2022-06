Sonderprogramm zum Jubiläum bei Pfingstfest der Heubacher Pfadfinder

Foto: Danielle Griswold

Zum 40-​jährigen Bestehen der Jugendorganisation gibt es am Sonntag, 5. Juni, einige Besonderheiten. Gäste erwartet eine erweiterte Mittagskarte und die Antwort auf die Frage: Was ist drin im eigens kreierten Jubiläumsgetränk?

Freitag, 03. Juni 2022

Benjamin Richter

Alles wie immer beim Pfingstfest der Heubacher Pfadfinder? Mitnichten! Schließlich feiert der Stamm 2022 sein 40-​jähriges Bestehen und will auf dieses Jubiläum als eine der größten und aktivsten Jugendorganisationen der Stadt Heubach auch am Pfingstsonntag mit einigen Besonderheiten aufmerksam machen.

Los geht die Veranstaltung, die mittlerweile fester Bestandteil des Heubacher Eventkalenders ist, wie gewohnt am Sonntag, den 5. Juni, um 10.30 Uhr mit einem Gottesdienst und der Kinderkirche.

Die Sonderseite „Pfingstfest der Heubacher Pfadfinder“ liefert am 3. Juni in der Rems-​Zeitung Informationen zum Programm am Sonntagnachmittag und –abend sowie zu Anfahrt und Eintrittspreisen. Die komplette Ausgabe der Rems-​Zeitung gibt es online auch im iKiosk.

Schauplatz des Pfingstfests wird auch in diesem Jahr das Jugendhaus am Strinzelbach (JuSt) sein. Damit alle Interessierten dem Gottesdienst beiwohnen können, wird ab 9.30 Uhr ein kostenloser Shuttleservice ab der katholischen Kirche St. Bernhard ans JuSt angeboten. Anschließend findet das Gartenfest statt, das traditionell von der „Werkkapelle SpießhoferBraun“ musikalisch begleitet wird.

