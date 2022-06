70er-​Fest: Seit vier Jahrzehnten Altersgenossen und kein bisschen müde

Mit dem Gottesdienst in der Augustinuskirche am Donnerstag, 30. Juni, läutet der AGV 1952 mit seinen Partnern das Fest ein. Am Samstag, 2. Juli, folgen der Festumzug, die Messe im Münster — und das „Aloislelied“ unter dem Johannisturm, das mit großer emotionaler Ehrfurcht gesungen werden soll.

Bei unzähligen Ausflügen, Ausfahrten in deutschen Landen, aber auch ins Ausland, ins Elsass, nach Südtirol und dieses Jahr im September in die Toskana sowie bei den Stammtischen pflege man den kulturellen und geselligen Austausch des AGV, legt Capezzuto dar.

Nun hätten der Vorstand und der Festausschuss ein unvergessliches 70er-​Fest vorbereitet.





„Viele von uns sind seit nunmehr 40 Jahren dabei und kein bisschen müde“, sagt Mario Capezzuto als Vorsitzender des AGV 1952. Die Gruppe pflege die über 160 Jahre bestehende intensive und einmalige Gmünder Tradition, welche zu Recht vor Jahren die Auszeichnung „Immaterielles Weltkulturerbe“ verliehen bekommen habe.

