Superfoods – was taugen sie wirklich?

Donnerstag, 30. Juni 2022

Superfoods – was ist das überhaupt? Selten geht es um frische Ware, oft handelt es sich um Pulver, Konzentrate oder andere haltbare Produkte. Seit einigen Jahren werden verschiedenen Produkten besonders gute Eigenschaften zugeschrieben. Tatsächlich sieht laut einer Umfrage rund jeder Zweite in Deutschland sie als Teil gesundheitsbewusster Ernährung. Immer wieder wird Kritik laut. Das zeigt sich diese Woche bei einer Expertenveranstaltung in Berlin: „Super(?)foods und Nahrungsergänzungsmittel – riskant oder gesund?“ Geladen haben das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit und das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR).

