Verpackungsregister: Das gilt für Händler ab dem 1. Juli

Ab dem 1. Juli ändert sich so manchens in Deutschland: Unter anderem verpflichtet eine Novelle des Verpackungsgesetzes Händler, die Verpackungen in Umlauf bringen dazu, sich im Verpackungsregister LUCID zu registrieren. Was bedeutet das für die Händler in Gmünd konkret?

Donnerstag, 30. Juni 2022

„Die Verpackungssteuer und die Kosten für das Recycling werden im Normalfall von den Herstellern der Verpackungen bezahlt“, erklärt Klaus. „Auf die Händler kommen dann keine zusätzlichen Kosten zu.“ laut ZSVR-​Vorstand Gunda Rachut hätten bislang aber viele Versandhändler ignoriert, dass sie für das Recycling ihrer Verpackungen zahlen müssen. Die Registrierungspflicht soll Abhilfe schaffen. „Bei Verstößen drohen hohe Bußgelder sowie ein Vertriebsverbot der betroffenen Waren“ warnt Klaus.

Wer seine Verpackungen bei einem Großhändler bestellt, muss keine Lizensierung für das Recycling bezahlen, das hat meist ebendieser Großhändler schon getan. Anders läuft es bei der Galerie der Sinne: Weil das Ehepaar markowetz überwiegend bei kleinen Händlern und Winzern kauft, brauchten sie selbst eine Lizenz.





Was diese Lizenz kostet und mehr Infos zum Verpackungsregister erfahren Sie am Freitag in der Rems-​Zeitung.



Wer verpackte Waren in Umlauf bringt, muss sich ab dem 1. Juli 2022 beim Verpackungsregister LUCID registrieren.„Die Registrierung ist kostenlos und geht schnell“, so Simone Klaus vom HGV Schwäbisch Gmünd. Dazu zählen auch Serviceverpackungen, also Verpackungen, die erst kurz vor dem Verkauf befüllt werden: Dazu gehören Pizzakartons, Brötchentüten, Eisbecher und ähnliches. Damit solle mehr Transparenz im Recyclingprozess hergestellt werden, heißt es von der Stiftung Zentrale Stelle Verpackungsregister

