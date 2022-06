Ausflugstipp: Der Bergbaupfad in Wasseralfingen

Foto: Christian Frumolt

Der Bergbaupfad im Aalener Stadtbezirk Wasseralfingen lädt Besucher ein, in 400 Jahre Bergbaugeschichte am Braunenberg einzutauchen. Der Pfad ist in drei Themenrunden geteilt: die Erzweg-​Runde, die Bergbau-​Runde und die Aussichts-​Runde, die sich frei kombinieren lassen.

Samstag, 04. Juni 2022

Benjamin Richter

37 Sekunden Lesedauer







Ausführlich beschrieben wird der Bergbaupfad, wie viele andere Ausflugstipps, unter deine​-ostalb​.de, und hier ist die Wanderempfehlung ebenfalls zu finden. Auch auf komoot wird der Bergbaupfad Wasseralfingen erwähnt.

Das Besucherbergwerk ist eine bedeutende Attraktion im UNESCO-​Global Geopark Schwäbische Alb, welcher hier auch eine Infostelle unterhält. Insgesamt 23 Infotafeln klären den Wanderer entlang des Pfads über Verlauf und Errungenschaften von 400 Jahren Bergbaugeschichte am Braunenberg auf. Wandereinstiege bieten sich Besuchern in der Umgebung zahlreich an, zum Beispiel am „Tiefen Stollen“, am Freibad Wasseralfingen, am Erzhäusle, am Wanderparkplatz Röthardt und am Parkplatz beim Woellwarthstein.

117 Aufrufe

149 Wörter

24 Minuten Online



