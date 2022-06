Beilage „Wochenende“: Lesestoff für Pfingsten — oder „Pentekosté“

Kleine Griechisch-​Lektion zum Wochenende: „Pentekosté“ heißt so viel wie „der Fünfzigste“. Was der Engländer als „Pentecost“ und der Franzose als „Pentecôte“ kennt, ist bei uns als Pfingstfest bekannt. Auch am fünfzigsten Tag nach Ostern lohnt ein Blick in die Beilage der Rems-​Zeitung.

Samstag, 04. Juni 2022

Benjamin Richter

Die komplette Ausgabe der Rems-​Zeitung finden Sie auch digital im iKiosk.

An Pfingsten steht der Heilige Geist im Mittelpunkt. Mit Heiligen hat indes auch Restaurator Hermann Petersohn in seinem Atelier in Göppingen regelmäßig zu tun: So zeigt das Gemälde des Gmünder Barockmalers Johann Christoph Katzenstein, das er vor Kurzem vor dem Verfall gerettet hat, die „Heilige Maria Magdalena in der Wüste“. Was unsere Redakteurin noch über Petersohn und seine spannende Arbeit herausgefunden hat, darum geht es in der aktuellen Reportage.Noch älter als die wertvollen Gemälde im Göppinger Atelier ist der Ort Essingen, der erstmals im Jahr 1090 nachweislich erwähnt wurde. Auf der Schauorte-​Seite stellt sich die Gemeinde, auf deren Gebiet die Rems entspringt, mit ihrer wechselvollen und von einem ganz bestimmten Freiherren-​Geschlecht geprägten Geschichte sowie den aktuell bestimmenden Themen, wie der B 29-​Baustelle, den Lesern vor.Apropos Leser: Sie haben natürlich auch diese Woche die Beilage mit eigenen Briefen und gelungenen Fotos mitgestaltet. Die Vereine der Region sind mit zahlreichen Berichten vertreten. Und klar: Auch an Pfingsten darf auf der zweiten Seite der Beilage nach Lust und Laune gerätselt werden.

