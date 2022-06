Lohnt sich Altpapier-​Sammeln für Vereine?

Rund 200 Vereine führen im Ostalbkreis zirka 400 Altpapiersammlungen pro Jahr durch. In Mutlangen geht allerdings nach 50 Jahren eine Ära zu Ende. Weil Aufwand und Ertrag nicht mehr stimmen, sammelt der Musikverein am 4. Juni dort zum letzten Mal.

Samstag, 04. Juni 2022

Gerold Bauer

Ist diese Erfahrung aus Mutlangen repräsentativ für die vielen anderen Vereine und sozialen Organisationen, die im Ostalbkreis im Auftrag der GOA und gegen eine entsprechende Vergütung pro gesammelter Tonne das Altpapier in Straßen– oder Bringsammlungen zusammentragen? Lesen Sie die Antwort am Samstag, 4. Juni, in der Rems-​Zeitung!



Leicht sei dem Musikverein Mutlangen die Entscheidung nicht gefallen, diese lange Sammeltradition nun zu beenden. „Aber seit der Einführung der blauen Tonne vor über zehn Jahren wurde das bereit gestellte Altpapier permanent weniger und die Fixkosten immer mehr“, begründet Marlen Schön namens des Vereins diesen Schritt. Hinzu gekommen seien die gestiegenen Energie– und Spritpreise. Im Zusammenspiel mit dem geringer gewordenen Erlös sei eine Fortführung der Altpapiersammlungen nicht mehr wirtschaftlich.

