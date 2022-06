Setzt sich Coronavariante BA.5 hierzulande durch?

In Portugal führt der Omikron-​Subtyp BA.5 gerade zu vielen Ansteckungen. Dieser verbreitet sich auch in Deutschland zunehmend.

Samstag, 04. Juni 2022

Nicole Beuther

Bei der Omikron-​Subvariante BA.5, die unter anderem in Portugal die Corona-​Fallzahlen stark ansteigen ließ, zeigt sich auch in Deutschland immer klarer ein Wachstum bei den Zahlen des Subtyps. Ihr Anteil in Stichproben verdoppelte sich zuletzt im Wochentakt — bisher aber noch auf niedrigem Niveau, wie aus dem Covid-​19-​Wochenbericht des Robert-​Koch-​Instituts vom Donnerstagabend hervorgeht.





