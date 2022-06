Benefizkonzert mit Swabian Brass für die Demenzstiftung Gmünd

Das Benefizkonzert für die Gmünder Demenzstiftung war ein voller Erfolg: Während Swabian Brass für die musikalische Umrahmung sorgte, war die Feldküche des DRK-​Kreisverbands zusammen mit der Bergwacht für die Verpflegung zuständig.

Sonntag, 05. Juni 2022

Nicole Beuther

Die Veranstaltung am Samstag im Spitalhof hatte die Gmünder Demenzstiftung in die Wege geleitet. Und es waren einige, die kamen und bei der Feldküche eine Portion Spätzle, Linsen und Saitenwurst bestellten. Der gesamte Erlös kommt der DRK-​Demenzstiftung zugute, die es in Gmünd seit zwölf Jahren gibt und deren Ziel es ist, die Lebensqualität der Betroffenen und ihrer Angehörigen zu verbessern. Mit Benefizkonzerten und anderen Aktivitäten soll die Öffentlichkeit auf die Krankheit aufmerksam gemacht werden.

