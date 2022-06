Heubach und Böbingen feiern Judo-​Europameisterin Alina Böhm

Foto: Johannes Zimmermann

Rund fünf Wochen nach ihrem bisher größten Erfolg ist die gebürtige Böbingerin und Athletin des Judozentrums Heubach an beiden Orten geehrt worden. Am 1. Mai erkämpfte sich Alina Böhm, die diesen Monat 24 Jahre alt wird, in Sofia die Goldmedaille in der Klasse bis 78 Kilogramm.

Sonntag, 05. Juni 2022

Benjamin Richter

1 Minute 9 Sekunden Lesedauer



„Es ist schon lange her, dass eine deutsche Judoka einen EM-​Titel geholt hat“, stellte Peter Graf, Vorsitzender des JZ Heubach, die enorme Bedeutung und Leistung von Alina Böhm in der Heubacher Stadthalle hervor. Mit diesem Erfolg habe sie sich und das Judozentrum Heubach verewigt.

Ihr Entdecker und Förderer, Trainer Sven Albrecht, sagte, dass man auch aus einem kleinen Verein eine Athletin oder Athleten nach oben bringen kann, wenn dieser oder diese es möchte: „Alina hat erkannt, wann sie an ihrem Heimatverein am Limit ist, und hat den nächsten Schritt vorgenommen. Das ist es, was sie neben harter Arbeit auszeichnet“, so Albrecht.

Auch Böbingens Bürgermeister Jürgen Stempfle hob beim Empfang am Samstagabend im Bürgersaal des Rathauses die mehrmals täglichen Trainingseinheiten hervor, mit denen sich Alina Böhm ihren Erfolg hart erarbeitet habe. Ihre Leistung könne nun Kindern und Jugendlichen aus Böbingen und dem Ostalbkreis zum Vorbild dienen.

Bevor sich Alina Böhm ins Goldene Buch ihrer Heimatstadt eintragen konnte, zog auch Landrat Dr. Joachim Bläse noch den sprichwörtlichen Hut vor der Europameisterin von der Ostalb. Ihr Erfolg zeige, wie wichtig es sei, am Ball oder an der Matte zu bleiben. Auch deshalb zahle der Ostalbkreis allen Drei– bis Sechsjährigen 20 Euro, wenn sie Mitglied in einem Sportverein sind.





Welche Worte Alina Böhm selbst bei den Empfängen an ihre Gäste richtete und welches sportliche Ziel sie nun als Nächstes anpeilt, lesen Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



426 Aufrufe

277 Wörter

2 Stunden Online



Beitrag teilen