Fliegerfest auf dem Hornberg

Fotos: Gerhard Nesper

Nicht besonders gut meinte es der Wettergott zunächst am Sonntagvormittag mit den Gmünder Segelfliegern. Ein heftiges Gewitter mit wolkenbruchähnlichen Regenfällen war auch über das Segelfluggelände auf dem Hornberg hinweggezogen.

Montag, 06. Juni 2022

Gerhard Nesper

Nachdem aber bereits am Samstag die beiden Flugzeughallen leergeräumt und mit Bänken und Tischen eingerichtet worden waren, gegen Mittag der Regen nachließ und sich der Himmel aufhellte, stand dem Hallenfest nichts mehr im Wege. Und auch die Gäste ließen nicht lange auf sich warten, denn sie hatten Lust, nach zweijähriger Zwangspause endlich mal wieder eines der Highlights der Pfingstfeste im Altkreis Gmünd zu erleben. Wie jedes Jahr waren schon bald die beiden Flugzeughallen und auch der Außenbereich an beiden Tagen prächtig gefüllt. Mehr darüber am Dienstag in der Rems-​Zeitung.

