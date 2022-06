Thomas K. Peter aus Gmünd feiert seinen 90. Geburtstag

Regierungsbaumeister i. R. Thomas K. Peter feiert am Pfingstmontag seinen 90. Geburtstag. Als Bauingenieur hat er im Auftrag der Bundesregierung bei 179 Dienstreisen und Auslandseinsätzen teils hochsensible diplomatische Missionen gemeistert. Für Gmünd konstruierte er zur Landesgartenschau 2014 die beliebte Seil– und Hängebrücke über den Josefsbach.

Montag, 06. Juni 2022

Nicole Beuther

Was für eine Biografie. Fast zeitlebens bildeten Afrika, der Orient und sogar Russland und die Ukraine seinen globalen Arbeitsplatz. Doch sein Herz schlägt für die Heimat. In Waldstetten lebt er gerne, doch er fühlt sich, wie er im Gespräch mit der Rems-​Zeitung betont, als gebürtiger Gmünder. Thomas K. Peter feiert am Pfingstmontag seinen 90. Geburtstag.





Über Peters Leben und seine Projekte im In– und Ausland berichtet die RZ in der Samstagausgabe, zu lesen auch im iKiosk.



