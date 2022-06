Schwäbisch Gmünd: Einbruch am Marktplatz

Am Pfingstmontag kam es am Marktplatz Schwäbisch Gmünd zu einem Einbruch in ein Geschäft. Die Polizei bittet um Hinweise.

Dienstag, 07. Juni 2022

Sarah Fleischer

Unbekannte brachen zwischen 0 Uhr und 15 Uhr am Montag in einen laden am Marktplatz ein. Dabei schlugen sie eine Scheibe ein, die Polizei stellte außerdem ein geöffnetes Fenster fest. Laut Polizei wurde das Geschäft offensichtlich durchsucht. Allerdings können noch keine Angaben über Diebesgut und entstandenen Sachschaden gemacht werden.

Vom Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidiums Aalen wurden erste Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/​3580 entgegen.

