Akrobaten aus Lorch vertreten Deutschland bei Festival in Finnland

Foto: TSV Lorch

Als Teil der deutschen Delegation nehmen die „Dance and Gymnastics“ des TSV Lorch an der Finnischen Gymnaestrada in Tampere teil. Das Event mit rund 12.000 Teilnehmern und internationalem Flair zählt für die Gruppe nach dem Landesentscheid zu den großen Highlights der Saison.

Mittwoch, 08. Juni 2022

Alex Vogt

58 Sekunden Lesedauer



Nach der langen Pandemie-​Phase starten die Lorcher Showakrobaten gleich mit zwei großen Sporthighlights in die Saison 2022: zum einen mit dem bereits erfolgreich gemeisterten Landesentscheid „Rendezvous der Besten“ des Schwäbischen und Badischen Turnerbundes, der beim Landesturnfest in Lahr ausgetragen wurde.

Zudem wurden die Lorcher DG’s vom Deutschen Turnerbund für das Nationalteam nominiert, das vom 8. bis 13. Juni an der Finnischen Gymnaestrada in Tampere, rund 170 Kilometer nördlich von Helsinki, teilnimmt.

Am Mittwoch ist das 23-​köpfige Lorcher DG’s-Team per Flugzeug ab München zu dem Gymnastik-​Festival in Tampere gestartet, der drittgrößten Stadt Finnlands. Zu dem viertägigen Sportereignis werden insgesamt rund 12.000 Teilnehmer aus mehreren Nationen erwartet. Im Mittelpunkt des Turnfests stehen Shows und Vorführungen, die auf Auftrittsbühnen rund um Tampere und bei abendlichen Sportgalas, den sogenannten Evening Performances, präsentiert werden. Zudem gibt es eine große Eröffnungsfeier in der Nokia Arena von Tampere.

Dem Showakrobatik-​Team der Lorcher DG’s wird die besondere Ehre zuteil, dass es Deutschland bei einer der großen Evening Performances vertreten darf.





Was die Lorcher Trainerinnen zur Nominierung durch den Deutschen Turnerbund sagen und welches weitere Highlight für die Gruppe DG’s im November ansteht, lesen Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



350 Aufrufe

232 Wörter

2 Stunden Online



Beitrag teilen