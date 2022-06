Gmünd: Viel Gold für Schinken und Wurst

Foto: gws

Die Metzgerlehrlinge der Gewerblichen Schule haben nach strenger Prüfung durch die Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft für jedes entwickelte Produkt eine Goldmedaille erzielt.

Mittwoch, 08. Juni 2022

Alexander Gässler

1 Minute 8 Sekunden Lesedauer



Manche befürchten bereits ein Aussterben des Fleischerhandwerks, da die Anzahl der Metzgerbetriebe in den vergangenen zehn Jahren massiv zurückgegangen ist. Doch ein genauerer Blick auf die Branche zeigt, dass sie innovativ und quicklebendig ist. Immerhin verzehren die Deutschen im Schnitt – trotz rückläufigen Fleischkonsums – immer noch knapp 60 Kilogramm pro Jahr. Und da lohnt es sich doch, beim lokalen Metzger seines Vertrauens einzukaufen, anstatt zur gesichtslosen Industrieware mit unklarer Vorgeschichte zu greifen.





Dass dieses Handwerk auf guten Nachwuchs setzen kann, zeigt sich an einem Schulprojekt an der Gewerblichen Schule Schwäbisch Gmünd. Dabei entwickelten die Fleischerazubis im zweiten und dritten Ausbildungsjahr verschiedene Wurstwaren unter Anleitung von Fachlehrer Suitbert Geiger. Diese wurden der strengen Prüfung durch die DLG (Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft) vorgelegt. Dabei lagen Planung, Rezepturbeschaffung und die Herstellung der eingesandten Produkte voll in den Händen der Schüler.

Alex D’Ambrosio, Matthias Erb, Nico Frank, Torben Häutle, Nico Setzer und Adam Simon aus dem dritten Ausbildungsjahr reichten Ziegensalami, Delikatessleberwurst und Lyoner zur Prüfung ein und alle Produkte erhielten die Bestnote 5,0 und somit die Goldmedaillen. Im zweiten Ausbildungsjahr wurde von Fabian Baumann, Matthias Harbich, Hannes Kosek, Johannes Schlumpberger und Sascha Thum Lachsschinken und geräucherte Schinkenecke den Prüfern vorgelegt. Auch diese Produkte erzielten Gold.





Abteilungsleiter Andreas Ebner und Fachlehrer Suitbert Geiger freuen sich mit den ausgezeichneten Schülern, die ihr Handwerk in folgenden Metzgereien erlernen: Baumhauer in Bargau, Renner in Giengen, Wieland in Gaildorf, Lang in Lauterstein, Uhl in Lauchheim, E-​Center in Aalen, Moser in Rainau, May in Adelmannsfelden, Bihr in Dischingen und Heußler in Gerstetten-​Dettingen.



