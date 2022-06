Heubacher Schloss soll saniert werden, bevor es dafür zu spät ist

Der Schlossverein in Heubach zeigt sich verwundert, dass der Gemeinderat trotz der satten Zuschüsse eher zögerlich agiert und der eigentlich als sicher geltende Sanierungsbeschluss noch nicht erfolgt ist. Gabriele Leib gibt Vorsitz an Andreas Nagel ab.

Mittwoch, 08. Juni 2022

Alexander Gässler

Wenn Kinder ein Schloss malen, dass hat das Türme, auf deren Dach bunte Fahnen wehen. Auch Erwachsene assoziieren mit dem Begriff „Schloss“ meistens ein Gebäude im Barock-​Stil. Das Heubacher Schloss hingegen wirkt von außen eher wie ein landwirtschaftliches Gebäude; zum Beispiel wie ein großer Kornspeicher in einer Stadt. Und dieser Eindruck entspricht zum Teil durchaus der früheren Nutzung, denn Georg von Woellwarth, der im 16. Jahrhundert das Grundstück mitten in Heubach kaufte und sein Familiendomizil von der Burg Rosenstein in die Stadt verlagerte, betrieb auch Landwirtschaft.





Warum der Schlossverein in Sachen Sanierung aufs Tempo drückt, lesen Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitutng.



