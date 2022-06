Jugend-​Kartslalom: Gmünder Lokalmatadoren fahren ins Mittelfeld

Foto: alv

Beim 23. ADAC/​RM-​Jugendkartslalom des AMC Schwäbisch Gmünd sind 100 Jugendliche im Alter von sechs bis 18 Jahren an den Start gegangen. In ihren Altersklassen fuhren die AMC-​Mitglieder Niklas Köhnlein und Marvin Friedrich auf beachtliche sechste und achte Plätze.

Mittwoch, 08. Juni 2022

Alex Vogt

1 Minute 4 Sekunden Lesedauer



Nach einer kurzen Pause, in der die nächste Klasse den Parcours ablaufen durfte, ging das Rennen mit der K 4 aus den Jahrgängen 2007 und 2008 weiter. In dieser Klasse erreichte AMC-​Mitglied Niklas Köhnlein trotz vier Strafsekunden mit einer Zeit von 1:16,49 Minuten den sechsten Platz.

Der erste Platz in der K 4 wurde von Maximilian Rung (HMC Öhringen) besetzt. Der zweite Platz ging an Vanessa Mager (HMC Öhringen) und Dritter wurde Fabian Mörk (MSC Balingen).

Es folgte die Gruppe K 1, in der 16 Jugendkartfahrer aus den Jahrgängen 2013, 2014 und 2015 gegeneinander antraten. In dieser Klasse stellte AMC-​Mitglied Marvin Friedrich seine Fertigkeiten unter Beweis. Er belegte den achten Platz mit einer guten Zeit von 1:32,57 Minuten.







Welche weiteren Leistungen in den Altersklassen K 0, K 2 und K 3 gezeigt wurden und wie das Fazit des Auto– und Motorsportclubs Schwäbisch Gmünd nach dem Wettbewerb ausfällt, lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 9. Juni.



100 Jugendliche sind vor Kurzem zum 23. ADAC/​RM-​Jugendkartslalom des Auto– und Motorsportclubs Schwäbisch Gmünd auf dem Parkplatz der Bosch AS in Gmünd gestartet. Bei wechselhaftem Wetter und spannendem Kurs traten die Jugendkartfahrer in sechs verschiedenen Klassen gegeneinander an.Die Ältesten, die Fahrer der K 5 aus den Jahrgängen 2004, 2005 und 2006, starteten zuerst. Luis Schreier (MSC Bittenfeld) erkämpfte sich den ersten Platz.

