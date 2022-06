Ruppertshofen: Arbeiter stürzt sieben Meter in die Tiefe

Ein 26-​Jähriger ist bei einem Unfall am Mittwoch im Ortsteil Steinenbach schwer verletzt worden. Er ist durch ein Welldach gebrochen.

Mittwoch, 08. Juni 2022

Alexander Gässler

Am Mittwoch zur Mittagszeit waren zwei Arbeiter mit Reparaturarbeiten einer Photovoltaikanlage auf einem Dach beschäftigt. Nach Abschluss der Arbeiten wollten sie sich gerade zurück in ihren Hubwagen begeben, als plötzlich einer der Arbeiter durch Kunststoffwellplatten brach und etwa sieben Meter in die Tiefe stürzte.







Der 26-​Jährige wurde nach Polizeiangaben lebensgefährlich verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden.

