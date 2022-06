Alfdorf: Die Ortsmitte ist wieder frei

Die Bauarbeiten an der Ortsdurchfahrt sind erfolgreich beendet. Das hat die Gemeinde am Donnerstagmittag mitgeteilt.

Die Tief– und Straßenbauarbeiten in der Hauptstraße in Alfdorf sind nach nun zwei Jahren Bauzeit zu Ende gegangen. Der Schlussbelag wurde fristgerecht verbaut und die Ortsdurchfahrt wie geplant wieder für den Pkw– und Linienbusverkehr geöffnet.







Die Gemeindeverwaltung dankt allen Anwohnerinnen und Anwohnern an der Baustelle und an den Umleitungsstrecken für ihre Geduld. Ebenso dankt sie „dem großen Teil derjenigen Verkehrsteilnehmer, die sich diszipliniert an die Verkehrsverbote gehalten haben“.

