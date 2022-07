Meile Royale: Gestival auf der Gmünder Jugendmeile

Foto: fleisa

Am kommenden Wochenende lockt nicht nur die Staufersaga in Gmünds Innenstadt: Erstmalig findet am 9. Juli auch die „Meile Royale“ statt, ein Festival speziell für Jugendliche. Von Kreativem über Sport bis Musik wird die Jugendmeile zum Festivalplatz.

Freitag, 01. Juli 2022

Sarah Fleischer

1 Minute 1 Sekunden Lesedauer



„Im Programm ist für jeden was dabei“, so Dennis Lohrbeer, Leiter des Jugendhaus am Königsturm. Von sportlich bis kreativ ist Vieles geboten. Auch für Musik wird gesorgt sein: „Hinter dem Turm der Eule stellen gibt es eine Bühne, wo Bands und Künstler aus der Region auftreten werden“, sagt David Gugeler von der mobilen Jugendarbeit.

Doch es geht nicht allein um Spaß am Feiern: „Im Beteiligungszelt können die Kinder und Jugendlichen ihre Ideen, Wünsche und Anregungen loswerden“, erklärt Schenk. „Wir wollen den Jugendlichen mit diesem Festival auch eine Orientierungsmöglichkeit geben: Wer ist alles an der Jugendarbeit beteiligt? Was für Angebote gibt es und an wen kann ich mich wenden?“, ergänzt Gugeler. Alle Kooperationspartner werden daher mit einem Stand, einer Aktion oder einem Auftritt beteiligt sein – so entsteht ein Gesamtüberblick über die Angebote für Jugendlichen in Schwäbisch Gmünd.

Die Veranstaltung soll eine Plattform für Jugendliche bieten, sich auszutauschen, zu feiern und ihre Ideen einzubringen.





Start ist am 9. Juli um 13 Uhr auf der Jugendmeile hinter dem Bahnhof , Ende um 20 Uhr. Der Eintritt istz kostenlos.

Das ganze ist ein Gemeinschaftsprojekt von mobiler Jugendarbeit, Sozialraumkoordination Jugend Mitte, Wissenswerkstatt Eule, Stadtjugendring und zahlreichen weiteren Kooperationspartnern wie der Kommune Inklusiv, dem Jugendhaus DRK und anderen.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



250 Aufrufe

244 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen