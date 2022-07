RZ-​Redakteurin Edda Eschelbach ist nun im Ruhestand

Foto: gbr

RZ-​Redakteurin Edda Eschelbach wurde von Verlegerin Kerstin Sigg mit Dank für ihr Engagement verabschiedet. Vor drei Jahrzehnten kam sie als Quereinsteigerin zum Journalismus.

Freitag, 01. Juli 2022

Rems-Zeitung, Redaktion

32 Sekunden Lesedauer







Über Eschelbachs beruflichen Weg und ihren Eintritt in den Ruhestand berichtet die RZ in der Freitagausgabe, zu lesen auch im iKiosk.



Das Autorenkürzel „esc“ werden die Leserinnen und Leser der Rems-​Zeitung vermissen – vor allem jene, die sehr gerne die Artikel von Redakteurin Edda Eschelbach über soziale Themen oder Menschen in schwierigen Lebenssituationen gelesen haben. Da spürte man in jeder Zeile — und auch zwischen den Zeilen – mit wie viel Herzblut die Journalistin ihren Beruf ausübte und dass sie zum Wohl jener Menschen, denen es nicht so gut geht oder die ungerecht behandelt werden, die Welt ein Stück besser machen wollte.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



276 Aufrufe

129 Wörter

47 Minuten Online



Beitrag teilen