Endlich wieder ein Kinderfest in Heubach

Fotos: astavi

In Heubach fand nach zwei Jahren Pause wieder das Heubacher Kinderfest statt — eine Veranstaltung, deren Tradition bis 1820 zurück reicht. Über 1500 Kinder und Jugendliche zusammen mit Erzieherinnen und Lehrern, mit Großeltern und Eltern, Verwandten und Freunden aus den Partnerstädten zogen kostümiert mit Musik beim Umzug durch die Heubacher Innenstadt und hoch auf den Rosenstein.

Sonntag, 10. Juli 2022

Gerold Bauer

Die Menschen haben in Heubach darauf gewartet, dass es endlich wieder ein Kinderfest geben wird. Dies zeigte die sehr große Zahl an Teilnehmern des Umzugs, der von der Innenstadt zum Festgelände führte. Und so haben Kinder und Jugendliche zusammen mit Erwachsenen den Samstag zu einem besonderen Tag gemacht.





